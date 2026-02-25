Boxe : Tony Yoka dément avoir changé de nationalité sportive pour la RDC

Le boxeur professionnel français Tony Yoka a démenti mardi soir ans une vidéo publiée sur son compte Instagram, sa volonté de changer de nationalité sportive de française à congolaise.

Champion olympique sous les couleurs de la France aux Jeux iolympiques de Rio en 2016, il confirme vouloir continuer à défendre son pays pour les prochains Jeux de Los Angeles en 2028 : « Il n’est pas question que je change de nationalité sportive.[...]Je suis et je resterai un champion olympique français. J’ai toujours porté haut les couleurs de notre pays et ça ne changera pas. ».

Le boxeur de 33 ans a toutefois annoncé qu'il a pris une licence auprès de la fédération congolaise de boxe pour un combat prévu à la fin de l'année contre Martin Bakole. La date de ce combat destiné à relancer la carrière de Tony Yoka n'a pas encore été divulguée. Les deux boxeurs ont échangé des provocations par fréseaux sociaux interposés ces denrières semaines et l'annonce a été confirmée par Ferdinand Ilunga, président de la fédération conglaise de boxe.

En visite en République démocratique du Congo il y a quelques jours, Tony Yoka a à coeur de faire rayonner le pays d'origine de son père dans sa discipline. Il aimerait ouvrir une académie de boxe à Kinshasa pour encadrer la jeunesse et guider le pays "le plus haut niveau de la boxe".