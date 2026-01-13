USA : des timbres à l'effigie du légendaire boxeur Mohamed Ali

Il est considéré comme le boxeur le plus célèbre et le plus influent de tous les temps, et comme une figure culturelle alliant brillance athlétique, convictions politiques et sens du spectacle, Mohammed Ali est honoré pour la première fois par un timbre officiel à son effigie.

"En tant que gardienne de son héritage, je suis ravie. Je suis enthousiaste", a déclaré Lonnie Ali, veuve du champion. "Parce que chaque fois que les gens regarderont ce timbre, ils se souviendront de lui. Et pour moi, c'est très émouvant".

Combattant sur le ring et bienveillant dans la vie, Muhammad Ali est décédé en 2016 à l'âge de 74 ans après avoir souffert de la maladie de Parkinson pendant plus de trois décennies. Tout au long de sa vie et même après sa mort, celui que l'on surnommait "The Greatest" a reçu de nombreuses distinctions, notamment une médaille d'or olympique en 1960, le prix Messager de la paix des Nations Unies en 1998 et la Médaille présidentielle de la liberté en 2005.

Selon Lonnie Ali, le fait que son visage figure sur un timbre revêt une importance particulière, car cela permet de mettre en avant sa mission de propagation de la compassion et sa capacité à créer des liens avec les gens.

Le timbre a été dévoilé au public lors d'une cérémonie à Louisville, dans le Kentucky, lieu de naissance du célèbre boxeur et siège du Muhammad Ali Center, qui retrace sa vie et son héritage.

Chaque feuille de 20 timbres comporte également une photo d'Ali posant dans un costume rayé, en hommage à son travail d'activiste et d'humanitaire. Vingt-deux millions de timbres ont été imprimés. Une fois épuisés, ils ne seront pas réimprimés, ont déclaré les responsables du service postal américain. Les timbres devraient susciter beaucoup d'intérêt auprès du grand public.