RDC : l’armée reprend le contrôle d’Uvira après le retrait du M23

L’armée congolaise a repris lundi le contrôle total de la ville stratégique d’Uvira, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo. Mais la menace rebelle reste présente. Les combattants de l’AFC/M23 seraient toujours positionnés sur les hauteurs de Kabunambo, à moins d’un kilomètre au nord du centre-ville, une présence qui continue d’inquiéter les habitants.

Les Forces armées congolaises poursuivent leur déploiement dans la ville et ses environs afin de consolider leurs positions et sécuriser durablement la zone.

La prise d’Uvira par le M23 était intervenue peu après la signature d’un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l’égide du président américain Donald Trump. Le 17 décembre, le groupe armé avait annoncé le retrait de ses troupes de la ville, tout en maintenant des positions dans les environs.

Jeudi, le M23 a de nouveau affirmé vouloir retirer ses dernières forces et placer Uvira « sous la responsabilité totale et entière de la communauté internationale ».

Mais pour le gouverneur de la province, il s’agit d’un « faux retrait ». Selon des témoignages d’habitants, de nombreux combattants de l’AFC/M23 resteraient déployés dans plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi.