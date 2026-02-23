Bienvenue sur Africanews

Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan après des "incursions répétées"

Des réfugiés arrivent à la frontière entre le Tchad et le Soudan avant de se rendre au camp de transit de Tine, dans la province tchadienne de Wadi Fara, le 4 mai 2025   -  
By Rédaction Africanews

avec AP, AFP

Tchad

Le Tchad a annoncé lundi la fermeture de sa frontière avec le Soudan jusqu’à nouvel ordre, suite à des “incursions répétées” de groupes armés impliqués dans la guerre qui sévit au Soudan voisin.

Dans un communiqué, le gouvernement tchadien a assuré voir “prévenir tout risque d'extension du conflit” vers le Tchad.

Cette décision intervient après l’attaque ce week-end de la ville soudanaise d’Al-Tina par les Forces de Soutien Rapide (FSR). Samedi,les paramilitaires ont revendiqué la prise de cette localité du Darfour, située à la frontière avec le Tchad.

Il ne s’agit pas du premier incident à la frontière entre le Tchad et le Soudan. En janvier, une altercation avec des membres des FSR a causé la mort de sept soldats tchadiens.

Dans son communiqué, le Tchad affirmer se réserver “le droit de riposter contre toute agression ou violation de l’intangibilité de son territoire et de ses frontières.”

Si les “déplacements transfrontaliers des biens et des personnes sont désormais suspendus,” N'Djaména annonce toutefois la possibilité de “dérogations exceptionnelles strictement motivées par des raisons humanitaires.”

Descentaines de milliers de réfugiés soudanais ont afflué au Tchad depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023.

