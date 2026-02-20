Les Soudanais rompent le premier jour de jeûne malgré la guerre

Fatigués par la guerre, les Soudanais ont malgré tout célébré ensemble le retour du ramadan à Khartoum. Des hommes se sont rassemblés dans les rues de la capitale marquée par le conflit armé pour rompre leur jeûne le premier jour du mois sacré musulman.

Certains d’entre eux qui avaient fui le pays, sont de retour depuis quelque mois et tentent de retrouver leurs marques dans une ville méconnaissable.

« Les choses vont mieux qu'avant. Dieu merci, les responsables de la mosquée Sanhori nous ont redonné nos souvenirs, les bons moments que nous avons connus ; ils nous ont redonné espoir. », s'est condiéAhmed Dafaa Allah, citoyen soudanais.

C'est à Khartoum que les combats ont éclaté pour la première fois en avril 2023 entre l'armée et les Forces de soutien rapide paramilitaires. Le conflit s'est ensuite propagé à tout le pays, faisant des dizaines de milliers de morts et déplaçant des millions de personnes.

Pendant près de deux ans, la capitale soudanaise, composée des trois villes de Khartoum, Omdurman et Bahri, a été ravagée par la guerre jusqu'à ce que l'armée la reprenne en mars dernier.

Le Soudan connaît depuis des années une inflation annuelle à trois chiffres. La monnaie s'est également effondrée et la flambée des prix a touché le portefeuille des habitants, qui ont réduit leurs achats de fruits et légumes au marché central de Khartoum.

À environ 400 kilomètres au sud-ouest, la guerre fait rage dans la région soudanaise du Kordofan, où des frappes meurtrières de drones ont laissé les communautés dans une situation désespérée. Mais même là-bas, les musulmans se sont réunis pour un repas au coucher du soleil.