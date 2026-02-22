Conflit au Soudan : Museveni reçoit Hemetti et relance la médiation africaine

Le président ougandais Yoweri Museveni a accueilli vendredi à Entebbe le chef des Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemetti.

Mandaté par l’Union africaine pour faciliter un dialogue direct avec l’armée soudanaise, Museveni plaide pour une solution politique alors que le conflit se poursuit et que les perspectives de trêve restent limitées.

Cette rencontre marque la première apparition internationale publique d’Hemetti depuis juin 2025. Selon Museveni, seul le dialogue et une solution politique négociée peuvent assurer une stabilité durable au Soudan et dans la région.

La visite s’inscrit dans le cadre de la médiation africaine : le président ougandais est chargé de faciliter des pourparlers entre Hemetti et le chef de l’armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan.

Malgré les pressions du « Quad » international et des États-Unis, tout cessez-le-feu demeure conditionné au retrait préalable des FSR des villes et sites militaires qu’elles contrôlent. Depuis le Darfour, le gouverneur Minni Minawi a dénoncé l’accueil réservé à la délégation, accusant Hemetti de graves exactions contre les civils.

Hemetti était accompagné d’une délégation de haut niveau comprenant Abdel Aziz al-Hilu, vice-président du Conseil présidentiel de Tasis et chef du SPLM-N, ainsi que plusieurs membres du Conseil et ministres affiliés. À l’aéroport, ils ont été accueillis par le directeur du Service de renseignement extérieur ougandais et des responsables gouvernementaux. L’objectif officiel de la visite : renforcer les relations bilatérales et informer l’Ouganda de l’évolution de la crise soudanaise et de ses conséquences humanitaires.