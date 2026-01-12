Football : décès de Rolland Courbis, ancien directeur technique du Niger

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis, figure charismatique du football français devenu par la suite un consultant médiatique de premier plan, est décédé, a annoncé son employeur lundi. Il avait 72 ans.

La radio RMC n’a pas communiqué la cause du décès dans un communiqué publié en accord avec la famille de Rolland Courbis.

Né à Marseille, Rolland Courbis est passé par le centre de formation du club. Défenseur rugueux, il faisait partie de l’équipe qui a remporté le doublé championnat-Coupe de France en 1972, avant de revenir au club à la fin des années 1990 comme entraîneur.

Comme joueur, il a également remporté deux titres de champion de France et une Coupe de France avec Monaco.

"Marseillais de cœur, il incarnait un football populaire et dynamique. Son accent inimitable portait une parole franche, directe, souvent passionnée et toujours sincère", a écrit l’OM dans un hommage.

Courbis a connu une carrière d’entraîneur très itinérante, en France et à l’étranger, notamment à Bordeaux, Lens, Montpellier, l’USM Alger et la sélection du Niger.

Parmi les nombreux moments marquants de sa carrière figure un retour spectaculaire qu’il a orchestré à la tête de Marseille. En 1998, son équipe était menée 4-0 à domicile face à Montpellier, avant de renverser la situation pour s’imposer 5-4 de manière incroyable.

Courbis, amateur de jeux de casino et qui a vécu un temps avec une comtesse italienne, a mené une vie tumultueuse. Il a été grièvement blessé en 1996 lorsque des tireurs ont mortellement abattu le président d’un club français devant un stade à l’issue d’un match. Courbis, également impliqué dans plusieurs affaires judiciaires et condamné à de la prison, a été touché par une balle lors de cette attaque.

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a déclaré qu’avec sa disparition, le football français perdait "un grand connaisseur du football et de ses coulisses, mais aussi du jeu lui-même".

"C’était un véritable passionné", a ajouté Deschamps. "Et ces dernières années, il avait choisi de transmettre cette passion derrière un micro, avec un style bien à lui."

Depuis 2005, il était consultant sur RMC, où il commentait l’actualité du football.

"Sa passion transparaissait dans son accent marseillais reconnaissable entre tous et dans son rapport très direct avec les auditeurs", a indiqué RMC. "Une liberté de ton qui conservait le langage des supporters, tout en partageant leurs interrogations et leurs émotions. Il réussissait particulièrement à rester accessible et chaleureux, tout en étant exigeant sur le fond."