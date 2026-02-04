Football : l'OM se relance en Coupe de France, Aubameyang décisif

Marseille a évité de sombrer dans la crise en battant Rennes 3-0 mardi, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Le club du sud n'avait pas droit à l'erreur après avoir été éliminé de la Ligue des champions la semaine dernière sur une défaite 3-0 contre le Club Bruges. Cette défaite embarrassante a été suivie d'un match nul 2-2 contre le Paris FC en Ligue 1 samedi, après que les joueurs de Roberto De Zerbi aient laissé filer une avance de deux buts.

Il n'a fallu que deux minutes à Marseille pour ouvrir le score contre Rennes, Amine Gouiri marquant à bout portant contre son ancien club, après un excellent travail de Timothy Weah qui a récupéré le ballon dans la surface.

Gouiri s'est ensuite transformé en passeur pour Mason Greenwood à la 46e minute, avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne scelle la victoire à sept minutes de la fin. La recrue marseillaise Ethan Nwaneri a eu la chance d'échapper à un carton rouge après un tacle violent à l'heure de jeu sur Glen Kamara, qui a dû quitter le terrain.

La défaite 3-0 de Marseille mercredi au Club Bruges, combinée au but remarquable de Benfica dans le temps additionnel contre le Real Madrid, a relégué l'équipe de De Zerbi à la 25e place du classement de la Ligue des champions et l'a éliminée de la compétition.

Marseille, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, occupe la troisième place du championnat français, à neuf points du Paris-Saint-Germain. Les deux rivaux s'affronteront ce week-end à Paris lors du "Classique".