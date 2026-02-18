Sénégal : le procureur de Dakar évoque une ''chute'' après la mort d'un étudiant

Au Sénégal, le procureur du tribunal de Dakar a déclaré mardi que l’étudiant Abdoulaye Ba est décédé le 9 février d’une chute du quatrième étage. Balayant les thèses selon lesquelles, l’étudiant en médecine a été tué par la police.

Alors que la police avait investi le campus de l’Université Cheik-Anta-Diop de la capitale sénégalaise lors des manifestations contre les retards récurrents dans le versement des bourses.

''Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu car il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, et nous la déplorons, nous la regretterons toujours, d'une chute du quatrième étage, et il a atterri sur l'asphalte. » « Abdoulaye Ba n'a pas été torturé, Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute, donc, du quatrième étage, et il a atterri sur l'asphalte.'', a déclaré le procureur Ibrahima Ndoye.

La déclaration contraste avec le rapport d’autopsie fait état de plusieurs blessures à la poitrine et au crâne ce qui, selon le médecin légiste, exclut « une cause naturelle isolée ».

Le procureur a cependant annoncé l’ouverture d’une enquête contre des policiers soupçonnés d’avoir fait un usage disproportionné de la force contre les manifestants.

"Que la police nationale, qui dans un moment de crise, ont tout de même décidé de franchir allègrement les limites tolérables du maintien de l'ordre pour s'attaquer à d'autres membres du tissu social déjà arrêtés, parfois même neutralisés, certains s'en prenant même pour ainsi dire à des motos qu'ils ont sans raison décidé de saccager, l'enquête les concernant, ouverte depuis l'éclatement des échauffourées, permettra, après identification, certainement d'engager des poursuites contre eux."

Le collectif étudiant de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) a insisté la semaine dernière sur le fait que Ba avait été ''brutalement torturé à mort par la police''.