RDC : les habitants de Goma dubitatifs quant à l'aide apportée par la MONUSCO

La chef par intérim de la MONUSCO, Vivian van de Perre, à son arrivée à Goma, en République démocratique du Congo, 12 février 2026.  
Copyright © africanews
Moses Sawasawa/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and Associated Press

République démocratique du Congo

Les habitants de Goma, une ville paralysée par les combats, restent prudents et critiques à l'égard des efforts de maintien de la paix. Malgré l'accord négocié par les États-Unis entre les gouvernements congolais et rwandais et les négociations en cours avec les rebelles, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires.

« La MONUSCO n'est là que pour faire diversion, car de nombreux cessez-le-feu ont été annoncés depuis longtemps, mais elle ne fait absolument rien. », a déclaré David Chimuda, habitant de Goma.

« Nous avons entendu dire que la responsable de la MONUSCO venait d'arriver. Nous ne savons pas si elle est là pour mettre fin à la guerre, car il y a 20 ans, il y avait la guerre, et aujourd'hui, la guerre est toujours là et des gens meurent. Il n'y a vraiment aucune différence, la MONUSCO ne fait absolument rien. », a expliqué Pascal Bahati, habitant de Goma et chauffeur de taxi-moto.

Selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés, ce conflit a provoqué l'une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées.

