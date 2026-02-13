RDC : les habitants de Goma dubitatifs quant à l'aide apportée par la MONUSCO

République démocratique du Congo
Les habitants de Goma, une ville paralysée par les combats, restent prudents et critiques à l'égard des efforts de maintien de la paix. Malgré l'accord négocié par les États-Unis entre les gouvernements congolais et rwandais et les négociations en cours avec les rebelles, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires.
« La MONUSCO n'est là que pour faire diversion, car de nombreux cessez-le-feu ont été annoncés depuis longtemps, mais elle ne fait absolument rien. », a déclaré David Chimuda, habitant de Goma.
« Nous avons entendu dire que la responsable de la MONUSCO venait d'arriver. Nous ne savons pas si elle est là pour mettre fin à la guerre, car il y a 20 ans, il y avait la guerre, et aujourd'hui, la guerre est toujours là et des gens meurent. Il n'y a vraiment aucune différence, la MONUSCO ne fait absolument rien. », a expliqué Pascal Bahati, habitant de Goma et chauffeur de taxi-moto.
Selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés, ce conflit a provoqué l'une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées.
