Paris et Alger s'engagent à relancer leur coopération en matière de sécurité

Le drapeau algérien flotte devant l'Assemblée nationale à Alger, mercredi 24 décembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Sahara occidental

La France et l’Algérie se sont engagées mardi à relancer leur coopération en matière de sécurité. Une volonté manifestée lors de la visite du ministre français de l’intérieur dans la capitale algérienne dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre Paris et Alger.

Laurent Nuñez a rencontré notamment le président algérien Abdelmadjid Tebboune. "Nous avons travaillé à mettre en place, à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement, pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales." , a déclaré le ministre français de l'intérieur.

Outre le volet sécuritaire, divers autres sujets devaient encore être réglés par les autorités des deux pays. Ils concernent la réadmission des Algériens en situation irrégulière en France, le trafic de drogue et la lutte contre le terrorisme.

La brouille entre Paris et Alger a atteint son point d’orgue en 2024 après la reconnaissance par l’hexagone de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

