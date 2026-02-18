États-Unis : l'héritage du Révérend Jesse Jackson honoré à Chicago

À Chicago aux États-Unis, des chefs religieux et des leaders communautaires se sont réunis pour une prière et une veillée en hommage à la vie du révérend Jesse Jackson décédé mardi à 84 ans.

Jesse Jackson a mené toute sa vie des croisades aux États-Unis et à l'étranger, défendant les personnes vulnérables.

''Aujourd'hui, nous pleurons la disparition du révérend Jesse Jackson, une figure emblématique de l'histoire afro-américaine et américaine. Le révérend Jackson était un coureur de fond dans le sens le plus vrai du terme, non seulement en termes d'endurance, mais aussi en termes d'influence. Il a motivé, guidé et formé des générations de leaders.'', a déclaré le Révérend Ira Acree, pasteur de la Greater St. John Bible Church.

L’ancien protégé de Martin Luther King est aussi connu pour avoir participé au mouvement des droits civiques aux États-Unis pendant des décennies. Et a brigué deux fois la magistrature suprême aux États-Unis.

''Que ferait le révérend Jackson ? Nous savons ce qu'il ferait. Il parlerait du fait que le 250e anniversaire de cette expérience démocratique est en jeu. Et il nous rappellerait que nous avons du travail à faire. Que cette année est cruciale dans l'histoire de ce pays.'', a déclaré le Révérend Marshall Hatch, pasteur principal de la New Mount Pilgrim Church.

Jesse Jackson qui se présentait comme ‘’ quelqu’un’’ voulait toucher en réalité les personnes de toutes les couleurs à travers son engagement. Le pasteur et icône de la lutte contre le racisme était atteint de la maladie de Parkinson.