États-Unis : le leader des droits civiques, Jesse Jackson, décède à 84 ans

Jesse Jackson, décédé mardi à l'âge de 84 ans, a mené une triple carrière dans les domaines des droits civiques, des missions libérales et de l'activisme politique. Ses deux candidatures à la Maison Blanche dans les années 1980 ont contribué à préparer le terrain pour l'élection du premier président noir des États-Unis deux décennies plus tard.

La famille de Jackson a annoncé son décès, saluant « sa foi inébranlable en la justice, l'égalité et l'amour qui a inspiré des millions de personnes ».

Proche collaborateur de Martin Luther King Jr dans les années 1960, orateur noir dynamique et médiateur chevronné dans les conflits internationaux, ce pasteur baptiste de longue date a élargi l'espace réservé aux Afro-Américains sur la scène nationale pendant plus de six décennies.

Jackson a été présent lors de nombreux moments décisifs de la longue lutte pour la justice raciale aux États-Unis. Il était aux côtés de King à Memphis en 1968 lorsque le leader des droits civiques a été assassiné ; il a pleuré ouvertement dans la foule lorsque Barack Obama a célébré son élection présidentielle en 2008 ; et il s'est tenu aux côtés de la famille de George Floyd en 2021 après qu'un tribunal ait condamné un ancien policier pour le meurtre de cet homme noir non armé.

« Ma circonscription est composée des désespérés, des damnés, des déshérités, des méprisés et des méprisés », a déclaré Jackson lors de la Convention nationale démocrate de 1984. Il s'est fait connaître dans les années 1960 en tant que leader de la Southern Christian Leadership Conference de King.

Il a lancé deux organisations de justice sociale et d'activisme : Operation PUSH en 1971 et la National Rainbow Coalition une douzaine d'années plus tard. Les deux groupes ont fusionné en 1996.

- « Terrain d'entente » - Ce sont les candidatures présidentielles de Jackson - et un discours prononcé en 1988 - qui ont attiré l'attention de nombreux Américains et ont fait en sorte que les questions afro-américaines deviennent fondamentales dans le programme du Parti démocrate. Lors de sa première campagne pour la Maison Blanche, il s'est prononcé en faveur d'une expansion massive de l'emploi, de la fin de la « guerre contre la drogue » et des peines minimales obligatoires pour les consommateurs de drogue, ainsi que de l'amélioration de l'égalité pour les femmes et les minorités.

Jackson a terminé troisième des primaires démocrates de 1984, derrière l'ancien vice-président Walter Mondale et le deuxième Gary Hart, ce qui a fait de lui le candidat noir à la présidence le plus brillant jusqu'à Obama. Mondale a été battu à plate couture par Ronald Reagan lors de l'élection générale de cette année-là. Quatre ans plus tard, Jackson était de retour sur la scène de la convention après être arrivé deuxième derrière le candidat Michael Dukakis, exhortant les Américains à trouver un « terrain d'entente ».

« C'est le défi que notre parti doit relever ce soir. Aile gauche, aile droite... Il faut deux ailes pour voler », a-t-il déclaré, dans un élan rappelant celui de Martin Luther King. Jackson a attaqué ce qu'il a qualifié de « Robin des Bois à l'envers » de la présidence Reagan, qui a enrichi les riches tout en laissant les Américains pauvres dans la misère. « Il fait parfois sombre, mais le matin vient. Ne baissez pas les bras », a-t-il déclaré sous les acclamations de la foule.

Si son discours électrique a permis à Jackson de se faire connaître, le glissement progressif de la nation vers la droite l'a privé d'une influence politique majeure dans les années suivantes. Et bien que ses réalisations aient été pionnières, son travail a également été entaché par la controverse. En 1984, il a décrit New York comme « Hymietown », utilisant un terme péjoratif pour désigner les Juifs.

L'un des fils de Jackson, l'ancien membre du Congrès américain Jesse Jackson Jr, a purgé une peine de prison après avoir plaidé coupable en 2013 d'avoir détourné quelque 750 000 dollars de fonds de campagne à des fins personnelles. - Pas de « cuillère en argent » - L'histoire personnelle de Jackson a commencé dans la difficulté.

Il est né Jesse Louis Burns le 8 octobre 1941 à Greenville, en Caroline du Sud, d'une mère adolescente célibataire et d'un ancien boxeur professionnel. Il a ensuite adopté le nom de famille de son beau-père, Charles Jackson. « Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'avais une pelle programmée pour mes mains », a-t-il déclaré un jour.

Il excellait dans son lycée ségrégué et obtint une bourse d'études de football à l'université de l'Illinois, mais il fut ensuite transféré à l'Agricultural and Technical College of North Carolina, une université à majorité noire, où il obtint un diplôme en sociologie. En 1960, il participa à son premier sit-in, à Greenville, puis rejoignit les marches pour les droits civiques de Selma à Montgomery en 1965, où il attira l'attention de Martin Luther King.

Jackson s'est ensuite imposé comme médiateur et envoyé spécial sur plusieurs fronts internationaux notables. Il est devenu un fervent défenseur de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et, dans les années 1990, il a été envoyé spécial du président Bill Clinton pour l'Afrique.

Des missions visant à libérer des prisonniers américains l'ont conduit en Syrie, en Irak et en Serbie. Mais il a suscité la controverse en 2005 lorsqu'il a rencontré Hugo Chavez au Venezuela, puis pris la parole lors des funérailles de l'homme fort en 2013. Jackson a annoncé en 2017 qu'il luttait contre la maladie de Parkinson et a commencé à réduire ses engagements publics.

Il s'est toutefois tenu aux côtés de la famille de George Floyd lors de leur conférence de presse en avril 2021, lorsqu'un jury de Minneapolis a condamné le meurtrier de Floyd. Le verdict a apporté « un soulagement, mais ce n'est pas le moment de se réjouir », a déclaré Jackson à l'Australian Broadcasting Corporation. « La lutte pour l'égalité raciale dans ce pays est longue. »