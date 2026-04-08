Afrique du Sud – États-Unis : appel au dialogue malgré les tensions

Les relations entre l’Afrique du Sud et les États-Unis, mises à rude épreuve ces derniers mois, pourraient entrer dans une phase d’apaisement.

À Pretoria, le président Cyril Ramaphosa et le nouvel ambassadeur américain ont affiché leur volonté de renforcer le dialogue diplomatique.

Cette rencontre intervient dans un contexte tendu, marqué par des critiques répétées de Washington à l’égard de la politique sud-africaine. L’administration américaine, depuis le retour de Donald Trump, accuse notamment Pretoria d’adopter une posture anti-américaine sur la scène internationale et remet en cause certaines politiques internes.

Au cœur des désaccords figurent les relations de l’Afrique du Sud avec l’Iran, ainsi que les lois de discrimination positive destinées à corriger les inégalités héritées de l’apartheid.

Récemment nommé, l’ambassadeur américain Brent Bozell III a tenté d’apaiser les tensions en mettant en avant les intérêts communs entre les deux pays. Il a salué les valeurs partagées et exprimé son ambition de renforcer la coopération bilatérale.

Face à lui, Cyril Ramaphosa a rappelé les principes fondamentaux de la diplomatie. Le président sud-africain a insisté sur la nécessité, pour les représentants étrangers, de privilégier le dialogue constructif en privé plutôt que les critiques publiques.

Un message qui fait écho à la convocation récente de l’ambassadeur américain par Pretoria, après ses déclarations controversées sur la politique sud-africaine.

Malgré les tensions persistantes, les deux parties semblent vouloir éviter une détérioration durable de leurs relations et misent désormais sur le dialogue pour surmonter leurs différends.