Sénégal : un soldat tué dans des affrontements en Casamance

Un soldat sénégalais a été tué et six autres blessés dans la région de Casamance lors d'opérations visant à détruire des champs de cannabis près de la Gambie, a annoncé jeudi l'armée.

Les militaires "ont affronté un groupe d'individus armés dans la région de Kadialock", ont indiqué les forces armées dans un communiqué de presse.

L'incident s'est produit mercredi et "un premier bilan fait état d'un soldat tué et de six autres blessés", indique le communiqué, ajoutant que certains des assaillants ont été tués.

L'armée a déclaré qu'elle poursuivait ses opérations pour "lutter contre la culture du cannabis, traquer tous les groupes armés et sécuriser les populations locales et leurs biens".

La Casamance, région la plus méridionale du Sénégal, est presque séparée du reste du pays par le petit État de Gambie. Elle possède une culture et une langue distinctes, héritées de son passé de colonie portugaise.

Les autorités accusent les rebelles de la région de trafic illicite de cannabis et de bois, et de chercher refuge en Gambie ou en Guinée-Bissau, au sud.

La Casamance est le théâtre de l'un des conflits les plus longs d'Afrique depuis que les séparatistes armés se sont retirés dans la brousse après les manifestations de décembre 1982.

Ayant fait des milliers de morts et dévasté l'économie, le conflit persiste, mais à un niveau beaucoup plus faible ces dernières années.

En février, les séparatistes et les autorités sénégalaises ont signé un accord de paix à l'issue de leurs premières discussions publiques depuis la nomination du gouvernement en mars dernier.