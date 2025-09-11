L'armée népalaise lève le couvre-feu en tentant de reprendre le contrôle après les manifestations

Les habitants se sont précipités pour acheter de la nourriture et prier dans les temples pendant la pause de quatre heures, tandis que des soldats armés gardaient les rues, inspectaient les véhicules et aidaient ceux qui étaient bloqués par les troubles. Les militaires ont pris le contrôle de la capitale tard mardi après que la police a été dépassée et que des bâtiments gouvernementaux et des entreprises ont été incendiés. Le Premier ministre Khadga Prasad Oli a démissionné, mais a ensuite fui sa résidence, laissant le pays sans direction claire. Des représentants des manifestants ont rencontré des responsables militaires mercredi pour proposer un gouvernement de transition, certains soutenant l'ancienne juge en chef Sushila Karki pour le rôle. Les tensions restaient élevées alors que des foules se rassemblaient devant le quartier général de l'armée, certains s'opposant à la nomination de Karki. Les autorités n'ont pas annoncé quand le couvre-feu reviendra, disant que leur objectif est de stabiliser la ville et de prévenir de nouvelles violences alors que le nombre de victimes continue d'augmenter à l'échelle nationale.