Une fillette de deux ans est choisie comme nouvelle déesse vivante du Népal

Aryatara Shakya, âgée de deux ans et huit mois, a été choisie comme la nouvelle Kumari, remplaçant sa prédécesseure qui, par tradition, retourne à une vie mortelle en atteignant la puberté. La Kumari, vénérée par les hindous et les bouddhistes, est sélectionnée entre deux et quatre ans selon des critères stricts tels qu'une peau sans défaut, des yeux, des dents parfaits et une absence totale de peur. Les fidèles considèrent la déesse vivante comme une incarnation divine, la faisant défiler à travers la ville sur un char lors des grands festivals religieux. Toujours vêtue de rouge avec un troisième œil peint, la Kumari bénit les dévots qui se rangent pour toucher ses pieds de leur front, la plus haute forme de respect au Népal. Shakya vivra dans un palais-temple pendant plusieurs années, avec de rares sorties pour les festivals. Bien que les Kumaris aient traditionnellement mené une vie recluse, des changements récents leur permettent d'accéder à une éducation privée, à la télévision et à une petite pension d'État à la retraite. La nouvelle Kumari devrait bénir les dévots, y compris le président du Népal, jeudi, le jour principal du festival de Dusain.