Les familles veillent au Népal alors que le bilan des manifestations s'alourdit

Le ministère de la Santé a annoncé que 34 personnes ont été tuées et plus de 1 300 blessées lors de deux jours de manifestations qui ont incendié des bâtiments gouvernementaux et forcé le Premier ministre Khadga Prasad Oli à démissionner et à fuir. Les résidents se sont précipités pour acheter de la nourriture lorsque l'armée a brièvement levé le couvre-feu, tandis que des centaines de personnes se pressaient à l'aéroport de Katmandou pour chercher des vols alors que l'incertitude sur qui gouverne le pays grandissait. Les dirigeants des protestations ont rencontré des responsables militaires mercredi pour discuter de la nomination d'un dirigeant de transition, certains proposant l'ancienne juge en chef Sushila Karki. Les familles ont déclaré qu'elles voulaient des honneurs d'État pour les personnes tuées et ne sont pas intéressées par une compensation financière. Le nombre de morts continue d'augmenter à mesure que les rapports de victimes arrivent de tout le pays, et la recherche d'un gouvernement intérimaire reste non résolue.

Népal

