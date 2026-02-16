Fièvre Aphteuse : la Zambie ferme sa frontière au bétail d'Afrique du Sud

Le gouvernement zambien a décidé de fermer sa frontière au bétail en provenance d’Afrique du Sud, en raison d’une épidémie de fièvre aphteuse. Cette décision prise communément par le ministère des Pêches et de l’Élevage par l’intérimaire des services vétérinaires, intervient dans le cadre d’une mesure rapide de biosécurité.

Cette suspension vise à protéger l’industrie nationale d l’élevage contre une épidémie qui peut devenir dévastatrice.

Elle s’étend aux aliments pour le bétail, aux peaux, aux cuirs et aux animaux à sabots fendus.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré la crise de la fièvre aphteuse lors d’un discours prononcé jeudi dernier, la qualifiant de catastrophe nationale. Il s'agit de la pire épidémie de fièvre aphteuse que le pays ait connu depuis des années.

Un plan a été lancé en Afrique du Sud prévoyant que 14 millions de bovins soient vaccinés au cours des 12 prochains mois.