Abuja célèbre le Nouvel An chinois et 55 ans de relations sino-nigérianes

La communauté chinoise d’Abuja, en partenariat avec des acteurs nigérians, a organisé samedi une foire du temple pour le Festival du Printemps, marquant le Nouvel An chinois qui, cette année, inaugure l’Année du Cheval.

L’événement a attiré plus de 1 500 participants, proposant spectacles de Wushu, ateliers de calligraphie, de thé et de médecine traditionnelle chinoise, ainsi qu’une exposition de photos et la dégustation de plats chinois classiques. Une vidéo promotionnelle du Gala du Festival du Printemps 2026 du China Media Group (CMG) a également été diffusée.

Zhou Hongyou, chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Nigeria, a rappelé l’importance historique de l’événement : « Après 55 ans de coopération, les relations sino-nigérianes sont devenues un modèle de coopération Sud-Sud. »

Joseph Tegbe, directeur général du Partenariat stratégique Nigeria-Chine, a mis en avant les résultats concrets de la coopération bilatérale, notamment le National Integrated Poultry Project d’un milliard de dollars, inspiré des modèles agricoles chinois. Il a déclaré : « Nous accueillons les entreprises chinoises au Nigeria, encourageons les partenariats, et privilégions le renforcement des capacités, le transfert de compétences et une croissance partagée. En ce Nouvel An chinois, saluons l’esprit du Cheval. »

Chukwuka Ojukwuara, directeur exécutif du Centre d’études des économies africaines, a exprimé son admiration pour le développement de la Chine : « Je souhaite que la Chine continue de progresser. Il y a beaucoup de fragmentation dans l’espace multilatéral, mais la Chine s’est révélée être une nation très résiliente. Je lui souhaite le meilleur. »

La foire du temple a ainsi mêlé culture, gastronomie et coopération économique, célébrant à la fois le Nouvel An chinois et les solides liens entre le Nigeria et la Chine.