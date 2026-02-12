Bienvenue sur Africanews

Maroc : la hausse des prix de l'or décourage les clients

By Rédaction Africanews

Maroc

Au Royaume chérifien, les bijoutiers peinent à écouler leurs produits. Les clients sont repoussés par la hausse du prix de l'or sur les marchés.

''Nous avons des difficultés à vendre nos produits, en particulier lors du processus d'achat. Les femmes trouvent cela très cher, vraiment très cher, 1 600 dirhams pour un seul gramme. Avant, certaines femmes en situation financière difficile choisissaient un bijou et le payaient en plusieurs fois. Chaque mois, elles venaient verser une petite somme, par exemple 1 000 dirhams, et lorsqu'elles avaient réuni la totalité du prix du bijou, elles le récupéraient. C'était comme si nous leur accordions un crédit. Aujourd'hui, cela n'est plus possible car le prix de l'or n'est pas stable.'', explique Mouhcine Baydi, trader.

Les analystes soulignent que des facteurs tels que la volatilité des devises, les craintes inflationnistes et les tensions géopolitiques contribuent à cette tendance à la hausse.

Maroua Benkiran tient un magasin de bijoux et peine désormais à vendre ses produits :'' Le prix de l'or n'a jamais été aussi élevé, et même la vente est devenue très difficile pour nous. En effet, nous convenons d'un prix avec le client, mais lorsqu'il revient, il constate que le prix a changé et il se fâche.'', explique-elle.

Les experts financiers recommandent aux particuliers de se tenir informés des tendances du marché et de faire preuve de prudence avant de réaliser d'importants investissements dans l'or.

