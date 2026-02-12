L'Afrique du Sud va déployer l'armée pour lutter contre le crime organisé

Le président sud-africain a annoncé jeudi, le déploiement de l’armée dans la lutte contre le crime organisé.

A l’origine, les guerres entre gangs de trafiquants de drogue dans la région du Cap et les attaques liées à l'exploitation minière illégale dans la province de Gauteng, près de Johannesburg. Face au fléau, Ramaphosa promet la tolérance zéro.

''Le crime organisé constitue désormais la menace la plus immédiate pour notre démocratie, notre société et notre développement économique. Notre priorité cette année est de renforcer la lutte contre le crime organisé et les syndicats criminels. Nous ne pouvons pas combattre les criminels organisés avec des mesures légères. Nous devons agir avec une tolérance zéro et appliquer toute la force de la loi. Je souhaite que ce message soit clair : il n’y aura aucune impunité pour les actes criminels et la corruption.'', a déclaré le président sud-africain.

Au nombre de mesures promises par le président sud-africain figure le recrutement de 5 500 policiers et le renforcement des services de renseignement.