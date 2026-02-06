Le Nigeria dans « cercle vicieux de conflits », selon l'Expert Taiwo Adebayo

Les milices ethniques et les tensions liées à l'exploitation minière illégale plombent la situation sécuritaire du Nigéria. Taiwo Adebayo, expert en sécurité basé à Abuja, a indiqué dans une analyse que le pays d'Afrique de l'Ouest est pris dans un « cercle vicieux de conflits ».

« Le Nigeria est actuellement pris dans un conflit profondément enraciné, et la situation est tellement grave que le pays doit faire face à un ensemble d'acteurs dans un contexte sécuritaire très complexe. Pire encore, ce qui rend la tâche des forces armées encore plus difficile, c'est que dans une zone de conflit, il peut y avoir plusieurs acteurs, ce que vous appelez peut-être des acteurs qui se chevauchent » , explique Taiwo Adebayo, expert en sécurité basé à Abuja.

L'insurrection djihadiste qui dure depuis 16 ans dans le nord-est du Nigeria cumulée aux affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs dans la région centre-nord, font partie d'une crise sécuritaire beaucoup plus vaste.

« Outre la question très médiatisée du conflit entre agriculteurs et éleveurs, nous sommes également confrontés au problème des milices ethniques. Il ne s'agit pas toujours de conflits entre les Peuls et d'autres communautés autochtones, mais aussi entre des communautés autochtones telles que les milices Jukun et Tiv dans la région frontalière entre Taraba et Benue », indique l'expert.

La recrudescence des attaques de bandits le long de la frontière avec la République du Bénin transforme un problème de sécurité local en une menace sérieuse pour la sécurité nationale du Nigeria.

« La zone frontalière entre le Nigeria et la République du Bénin est très peu surveillée. Vous savez, il y a des couloirs forestiers qui relient ces zones. Il y a le parc national de Kenji, qui est très peu surveillé. C'est donc une opportunité pour eux (les bandits) », déclare Taiwo Adebayo.

Cette frontière jadis paisible, a connu une recrudescence de la violence, avec des massacres faisant plus de 100 morts, sur l'artère principale qui alimente les marchés industriels et de consommation du Sud-Ouest.