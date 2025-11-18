JO d'hiver 2026 : le Sud-Africain Matt Smith en lice pour le ski de fond

Matt Smith deviendra sous peu le premier skieur de fond sud-africain à participer aux Jeux olympiques d'hiver depuis Oliver Kraas aux Jeux de Vancouver en 2010.

L’athlète de 34 ans originaire du Cap, est attendu en Italie pour les JO d’hiver. Matt Smith a gagné la place de quota de l'Afrique du Sud pour la compétition. C’est en Norvège où il s’est installé en 2022 que le trentenaire s’est lancé dans le Ski de fond.

"C'était il y a presque trois ans. Aux Jeux olympiques, cela fera trois ans que j'ai commencé le ski de fond, et mon premier entraîneur et professeur a été Alan Daniel Corona, qui est aujourd'hui mon partenaire d'entraînement. L'athlète mexicain et moi-même nous sommes qualifiés à Trondheim pour les Jeux olympiques, avec les numéros 38 et 39 de la course de qualification. C'est ainsi que le voyage a commencé", a déclaré Matt Smith, futur skieur olympique.

Un voyage porteur d’espoir pour l’athlète sud-africain qui a entamé un programme d'entraînement rigoureux.

"Vous savez, je veux briller et sourire au monde, montrer mon pays sous son meilleur jour", promet le skieur.

Face à des athlètes de pays telles que la Norvège, la Suède et la Finlande, Smith sait que la concurrence sera rude.

"Tout ce qui se passe pendant la course fera partie du jeu. Si je tombe, si je casse un bâton, c'est la vie. Cela fait partie de l'histoire. Mais j'ai déjà pensé à terminer cette course. J'ai pensé à commencer cette course et à la terminer. Tout ce qui se trouve au milieu - ce qui viendra, viendra, ce qui arrivera, arrivera. Mais je sourirai et je saluerai la foule comme je le fais toujours.’’, déclare Matt Smith.

En attendant Smith s'entraîne à Holmenkollen, le centre emblématique d'Oslo pour les athlètes de ski de fond.