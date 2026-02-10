Des Soudanais inquiets de la flambée des prix à l'approche du Ramadan

Alors que le mois de jeûne du Ramadan devrait commencer le 17 février prochain, les habitants de Gedaraf au Soudan se posent de nouveau la question du coût de l’alimentation, indispensable pour organiser les repas du Iftar qui cassent le jeune des communautés musulmanes en fin de journée.

Si générosité et dévotion sont les valeurs de cette période, certains sont inquiets de ne pouvoir

« Pendant le ramadan, les prix du bétail augmentent car la demande est supérieure à l'offre et parce que les gens jeûnent pendant la journée. », Mohamed Ibrahim Ahmed, habitant de Gedaref. [ ...]Les prix sur le marché sont trop élevés, trop chers. Une brebis coûte entre 650 000 et 700 000 livres soudanaises [1 080 à 1 163 dollars américains]. », s'est confié Mohamed Ibrahim Ahmed, habitant de Gedaref.

Pour les éleveurs de bétail soudanais, cette période est l’une des plus lucratives de l’année a avec une offre qui augmente considérablement. Une offre provenant d’autres pays africains qui les encourage à exporter.

« Nous avons deux marchés [à Shawak] le samedi et le mardi. Nous exportons vers l'Égypte environ 250 à 300 chameaux le samedi et 150 à 200 chameaux le mardi. Le marché est important et le chiffre d'affaires élevé. », a indiqué Mohamed Gomaa, propriétaire d'une ferme d'élevage.

« Les prix restent raisonnables jusqu'à présent, sans forte augmentation. Et même si cela devait arriver, ce ne serait pas très élevé. Nous espérons que la situation s'améliorera d'ici le ramadan. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais la situation dans le pays est meilleure aujourd'hui. », a déclaré Mohamed Othman, habitant de Gedaref.

La guerre au Soudan dure depuis près de trois ans, il s’agit du troisième ramadan dans ce contexte menaçant.

Plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan depuis le 15 avril 2023, dont 4 millions d'enfants.