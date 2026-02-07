Jeux Olympiques d'hiver 2026 : des athlètes russes sous bannière '' neutre''

Le top départ des JO d’hiver a été donné vendredi à au Stade San Siro, en Italie. Des festivités ont eu lieu aussi dans les sites olympiques des Alpes italiennes enneigées.

L’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina , figurait en bonne place, au menu dans des cafés à Moscou. Au moins 13 athlètes russes participent aux Jo d’hiver sous une bannière neutre. En raison des sanctions sportives qui frappent la Russie depuis le début de l’offensive en Ukraine.

Ces habitants de Moscou n'ont pas boudé le plaisir de suivre l’événement planétaire, nonobstant l’absence du drapeau russe à la cérémonie.

'' C'est un beau spectacle, mais nous, les Russes, aimerions quand même voir nos athlètes y participer, au moins en tant que neutres. Nous voulons être fiers d'eux, ne serait-ce que pour avoir réussi à se qualifier !'', explique Olga employée de banque.

Et Anton, propriétaire d'une société de production vidéo abonde dans le même sens.

''Nous ne sommes pas satisfaits de ce drapeau vierge, mais en réalité, ce que nous voyons, c'est la cérémonie du sport, la cérémonie de l'amitié entre tous les pays du monde. Il ne s'agit pas de questions politiques. C'est pourquoi nous pensons tous que cela va changer, peut-être dans quelques mois ou quelques années, et que nous allons tous oublier cette histoire.''.

Les lignes bougent effectivement. Le Comité international olympique a récemment recommandé aux fédérations sportives d'autoriser les équipes russes à participer aux épreuves juniors.