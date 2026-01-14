Somalie : le Somaliland au cœur de la rupture avec les Emirats arabes unis

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré que son gouvernement avait annulé tous les accords conclus avec les Émirats arabes unis, affirmant que ce pays arabe du Golfe ne respectait pas la souveraineté de la Somalie.

Le cabinet fédéral a décidé mardi de mettre fin aux accords relatifs aux infrastructures économiques, à la sécurité et à la défense, selon la déclaration du président diffusée à la télévision nationale somalienne.

Mohamud a déclaré que les Émirats arabes unis ne reconnaissaient pas la Somalie comme un gouvernement unifié et indépendant, même après des demandes répétées.

« Les Émirats arabes unis ne nous ont pas traités comme un gouvernement unique et unifié, doté de souveraineté et d'indépendance. Nous leur avons demandé à plusieurs reprises de traiter avec nous comme un gouvernement somalien unifié, mais cela n'a pas été le cas », a-t-il déclaré.

Cela fait suite à la reconnaissance par Israël du Somaliland, qui a propulsé ce territoire séparatiste sous les feux de la rampe internationale, provoquant un tollé dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient en tant que nouveau facteur surprise dans les luttes de pouvoir régionales.

Les Émirats arabes unis, un allié régional clé d'Israël, investissent depuis longtemps dans le port de Berbera, au Somaliland. La reconnaissance d'Israël a bouleversé l'équilibre des pouvoirs dans une région où les riches pays du Golfe et d'autres pays manifestent un intérêt croissant.

Pour les Émirats arabes unis, la Somalie est importante en raison de sa proximité avec le Soudan, où elle est accusée de financer et d'armer les Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire impliquée dans la guerre civile qui déchire ce pays.

Et la semaine dernière, l'Arabie saoudite a accusé les Émirats arabes unis d'utiliser le Somaliland comme point de transit pour faire sortir clandestinement le chef d'un groupe séparatiste du sud du Yémen.

Le président somalien a également accusé les Émirats arabes unis de contourner le gouvernement fédéral pour s'ingérer dans les affaires intérieures de la Somalie et de prendre part à ce qu'il a qualifié d'activités illégales dans le pays.

« Ils se sont même livrés à des activités illégales dans le pays en contournant le gouvernement fédéral pour s'ingérer dans les affaires intérieures, participant à des actions dont nous n'étions pas pleinement conscients », a déclaré Mohamud.