Le Zimbabwe signe un accord pour un nouveau programme de suivi budgétaire

Le Fond Monétaire International a conclu un accord avec le Zimbabwe sur un nouveau programme de suivi d’une durée de dix mois.

Celui-ci met l'accent sur une exécution budgétaire prudente, un meilleur contrôle des liquidités et des dépenses, une discipline monétaire soutenue et des réformes de la gouvernance visant à renforcer la transparence et à gérer les risques budgétaires.

Les politiques économiques et les réformes feront donc l'objet d'un suivi, visant à consolider les progrès récents en matière de stabilisation et à renforcer la gestion macroéconomique.

Ce programme soutient également les efforts des autorités en matière de protection sociale et s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large du Zimbabwe visant à établir un bilan crédible en matière de réformes et à faire progresser le réengagement du pays auprès de la communauté internationale en ce qui concerne notamment le règlement des arriérés et la restructuration de la dette nationale.

La reprise économique du Zimbabwe se poursuit, soutenue par une politique monétaire restrictive, une amélioration de la discipline budgétaire et des conditions extérieures favorables. La croissance s'est renforcée en 2025, dépassant la projection initiale de 6,6 % grâce aux solides performances de l'agriculture et des mines, stimulées par les prix élevés de l'or et la reprise de la production de platine et de lithium.