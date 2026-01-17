FMI : 261 millions de dollars débloqués pour l’Éthiopie

Le Fonds monétaire international a annoncé vendredi la conclusion de la quatrième revue de son programme financier avec l’Éthiopie, une décision qui permettra le versement d’environ 261 millions de dollars au gouvernement éthiopien.

Attribué en 2024, le programme de prêt de 3,4 milliards de dollars visait à soutenir un ambitieux plan de réformes économiques, incluant notamment une révision en profondeur de la dette extérieure du pays.

Le programme se poursuit dans un contexte de discipline monétaire stricte, jugée nécessaire par le Fonds pour soutenir la désinflation. Les équipes du FMI et celles du gouvernement éthiopien étaient parvenues à un accord sur cette quatrième revue dès le mois dernier.

Parallèlement, le gouvernement d’Addis-Abeba a annoncé avoir conclu un accord préliminaire avec les détenteurs de son unique Eurobond d’un milliard de dollars concernant sa restructuration. Cet accord reste soumis à l’approbation du FMI et des créanciers bilatéraux, mais représente déjà une avancée significative vers la restauration de la viabilité de la dette éthiopienne, a indiqué le Fonds.

L’Éthiopie, qui avait fait défaut sur son Eurobond il y a deux ans, mène ses négociations de restructuration dans le cadre du Cadre commun du G20, qui exige un traitement uniforme de tous les créanciers. En juillet dernier, le pays avait également finalisé un accord avec ses créanciers bilatéraux, offrant un allègement de flux de trésorerie supérieur à 3,5 milliards de dollars.