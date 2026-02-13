Zimbabwe : quand l'amour s'exprime par tous les moyens

Au Zimbabwe, la romance prend des formes étonnamment inventives, reflétant la vie dans une économie où l'argent règne en maître et où la durabilité acquiert une nouvelle valeur sociale.

On ne peut pas acheter l'amour, dit-on. Mais des fleuristes des marchés traditionnels aux vendeurs sur les réseaux sociaux qui cherchent à attirer l'attention sur TikTok, les billets de banque roulés et épinglés ensemble pour ressembler à un bouquet de fleurs rivalisent de plus en plus avec les fleurs fraîches comme gages d'appréciation les plus convoités pour la Saint-Valentin dans ce pays d'Afrique australe. « S'il te plaît, Dieu, fais que mon amoureux voie ça », a commenté un utilisateur de TikTok sous une vidéo faisant la promotion de compositions florales scintillantes et d'argent.

« Que ce bouquet me trouve au nom de Jésus, amen », a écrit un autre. Sur un marché aux fleurs vieux de plusieurs décennies dans la capitale, Harare, le fleuriste Tongai Mufandaedza a patiemment assemblé l'un de ces « bouquets d'argent ». À l'aide d'adhésif et de tiges de bambou, il a plié des billets de 50 dollars neufs en forme de cônes décoratifs, qu'il a entrelacés avec des tiges de roses blanches. À l'approche de la Saint-Valentin, il s'attend à une forte augmentation de son activité.

« Le marché s'est amélioré grâce aux bouquets d'argent », a déclaré Mufandaedza, qui travaille depuis trois décennies sur le plus grand marché aux fleurs du pays. « (Le jour de la) Saint-Valentin, nous allons avoir de plus en plus de clients, car c'est une tendance. Tout le monde (veut) impressionner », a-t-il déclaré, avant d'emballer la composition dans un papier rouge vif et des rubans.

Parmi les personnes qui parcouraient le marché se trouvait Kimberleigh Kawadza. Sa préférence était claire. « Je tiens à féliciter la personne qui a lancé cette tendance. Elle a fait du bon travail », a déclaré la jeune femme de 23 ans. « C'est une façon d'apprécier mon partenaire, c'est un 100 pour moi, c'est un 100. » Les prix varient considérablement.

Les petits bouquets peuvent coûter aussi peu que 10 dollars, tandis que les plus grands peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars. Dans certains cas, ils sont même moins chers que les bouquets de fleurs traditionnels. Un bouquet de billets de 10 dollars coûte 25 dollars, tandis qu'un bouquet de 10 roses rouges de bonne qualité coûte entre 35 et 40 dollars, a-t-il déclaré.

Contrairement aux cadeaux floraux traditionnels, l'attrait des bouquets d'argent est aussi pratique que romantique compte tenu de la réalité économique du Zimbabwe, où la liquidité a souvent une valeur plus immédiate que le luxe. « Les gens aiment toujours les fleurs, mais quand ils voient les billets dessus, leur amour est plus intense et le geste encore plus significatif », a-t-il déclaré. Le dollar américain domine les transactions depuis que l'hyperinflation a contraint les autorités à abandonner la monnaie locale en 2009.

Bien que le Zimbabwe ait depuis réintroduit sa propre monnaie, le dollar reste légal et dominant. Les billets neufs étant rares, les billets américains usés et déchirés, parfois appelés en plaisantant « vétérans de guerre », ne sont guère adaptés à la confection de bouquets décoratifs, ce qui a donné naissance à des entreprises dérivées dirigées par des commerçants entreprenants qui fournissent des billets de remplacement propres moyennant une commission. Le Zimbabwe n'est pas le seul pays à flirter avec la fusion entre argent et séduction. Les bouquets d'argent ont également gagné en popularité ailleurs en Afrique, notamment au Kenya, l'un des plus grands exportateurs de fleurs au monde. Avant la Saint-Valentin, la banque centrale du Kenya a mis en garde contre des sanctions sévères pouvant aller jusqu'à sept ans de prison pour ceux qui plient, agrafent ou collent des billets de banque dans des bouquets, arguant que les billets endommagés perturbent les systèmes de traitement des espèces et enfreignent les lois contre la dégradation de la monnaie. Cette directive a suscité un vif débat en ligne, les détracteurs accusant les régulateurs d'aller trop loin.

Au Zimbabwe, aucune restriction de ce type n'existe. Mais pour certains, l'amour s'exprime non seulement par l'argent, mais aussi par des déchets recyclés en souvenirs. Dans un centre commercial haut de gamme de Harare, des porte-clés, des colliers, des plateaux et des porte-bouteilles en aluminium en forme de cœur, fabriqués à partir de déchets recyclés, étaient alignés à côté des chocolats et des coffrets cadeaux dans Simpli Simbi, une boutique de décoration et de cadeaux.

« Simbi » signifie « métal » dans la langue locale, le shona. « Nous prenons quelque chose qui n'était pas apprécié auparavant, nous le polissons et le rendons à nouveau beau pour en faire un cadeau que quelqu'un pourra chérir pour toujours », explique Stephanie Charlton, fondatrice de la boutique. Mme Charlton précise que sa clientèle, autrefois dominée par les touristes et les Zimbabwéens de la diaspora, est de plus en plus locale en raison de la prise de conscience croissante des questions environnementales.

Dans une zone industrielle voisine, sa fonderie était remplie de radiateurs de voiture, de jantes et de ferraille récupérés sur les bords de route et dans les décharges, avant d'être fondus dans un four ouvert et transformés en cadeaux faits main. « Les femmes aiment les chocolats et les fleurs, mais ils sont là aujourd'hui et disparus demain », explique Mme Charlton, ancienne exportatrice de produits horticoles qui emploie aujourd'hui 20 personnes.

« Ce sont des objets que nous avons collectés et qui auraient fini dans une décharge. Mais nous les avons transformés en quelque chose de beau que vous pouvez offrir à votre Valentin(e) pour lui montrer que vous l'aimez. Il y a un sens derrière chaque objet, une histoire à raconter. »