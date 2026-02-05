Soudan : le Royaume-Uni sanctionne des responsables impliqués dans la guerre civile

Le Royaume-Uni a sanctionné six personnes soupçonnées d'avoir commis des atrocités pendant la guerre au Soudan ou d'avoir alimenté le conflit en fournissant des mercenaires et du matériel militaire, a annoncé jeudi le gouvernement.

Ces mesures visent des commandants supérieurs du groupe paramilitaire soudanais Rapid Support Forces (RSF) et des forces armées soudanaises, a précisé le gouvernement. Le conflit entre les deux forces a déplacé des millions de personnes, impliqué les puissances régionales et provoqué une vaste crise humanitaire depuis son déclenchement en avril 2023.

« Nous avons besoin de toute urgence d'un cessez-le-feu et d'un accès sûr pour les agences d'aide humanitaire afin qu'elles puissent atteindre toutes les personnes dans le besoin », a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, qui s'est rendue cette semaine à la frontière entre le Soudan et le Tchad. « Grâce à ces sanctions, nous chercherons à démanteler la machine de guerre de ceux qui perpétuent ou tirent profit de la violence brutale au Soudan », a ajouté Mme Cooper.

Le gouvernement britannique a également sanctionné trois personnes - Alvaro Andres Quijano, Mateo Andres Duque Botero et Claudia Viviana Oliveros Forero - soupçonnées de recruter des combattants étrangers pour le conflit ou de faciliter l'achat d'équipements militaires.

Parmi les autres personnes sanctionnées figurent Abu Aqla Mohamed Kaikal, ancien commandant des RSF et actuel chef des Forces de protection du Soudan, Hussein Barsham, commandant des RSF sur le terrain, et Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, conseiller financier des RSF.