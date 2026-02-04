CAN 2025 : le Maroc fait appel des sanctions de la CAF

Le Maroc a décidé de faire appel d'une décision qui a entraîné des amendes de 415 000 dollars et des interdictions de match en raison d'une finale chaotique de la Coupe d'Afrique des nations, a annoncé mardi sa fédération de football.

La CAF, l'instance dirigeante du football africain, a infligé le mois dernier une amende au pays hôte et au Sénégal pour les troubles survenus lors de la finale du mois dernier dans la capitale marocaine. Le Sénégal a remporté le match 1-0 après prolongation et a décidé de ne pas faire appel de la décision.

La fédération marocaine et l'attaquant Ismael Saibari ont été condamnés à des amendes d'un montant total de 415 000 dollars. Saibari et le capitaine Achraf Hakimi ont également été suspendus. Pendant la finale, des ramasseurs de balles ont tenté de s'emparer d'une serviette appartenant au gardien sénégalais Edouard Mendy, apparemment pour le distraire, un incident qui a à lui seul valu une amende de 200 000 dollars au pays hôte.

Le Maroc estime que les sanctions de la CAF sont disproportionnées par rapport aux incidents. "Compte tenu de l'incompatibilité de ces sanctions avec l'ampleur et la gravité des incidents (...), la FRMF a décidé de faire appel de ces décisions", a déclaré la fédération marocaine de football dans un communiqué.

La finale a été gâchée par le départ des joueurs sénégalais du terrain en signe de protestation contre un penalty accordé dans le temps additionnel et par les tentatives des supporters de prendre d'assaut le terrain. Les supporters, indignés, ont jeté des chaises et se sont affrontés avec les stewards. Dix-huit d'entre eux attendent leur procès pour hooliganisme.

La CAF a infligé une amende totale de 715 000 dollars à la fédération sénégalaise de football et à l'entraîneur de l'équipe nationale, Pape Thiaw. Elle a également prononcé des suspensions de match à l'encontre de Thiaw et des interdictions à l'encontre de deux autres joueurs.

Les interdictions de match ne s'appliquent qu'aux matchs africains, et non à la Coupe du monde qui débutera en juin, à laquelle le Sénégal et le Maroc se sont qualifiés.

Après une finale tumultueuse, la tension s'est déplacée du terrain vers les réseaux sociaux. Au Maroc, des groupes de défense des droits humains ont mis en garde contre une recrudescence de ce qu'ils ont qualifié de "discours de haine envers les résidents subsahariens".

En réponse, les responsables marocains et sénégalais ont appelé au calme et ont cherché à réaffirmer les liens économiques et diplomatiques entre leurs pays.