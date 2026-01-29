Bienvenue sur Africanews

CAN 2025 : le verdict du jury disciplinaire de la CAF est tombé

L'équipe de football du Sénégal arrive à l'aéroport international Blaise Diagne après sa victoire à la Coupe d'Afrique des nations, à Ndiass, au Sénégal, 20 janvier 2026   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

Egypte

Le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict mercredi, près de deux semaines après la finale de la CAN Maroc 2025 opposant le Sénégal au pays hôte.

Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Bouna Thiaw, est suspendu pour cinq matches de la CAF et devra s'acquitter d'une amende de 100 000 dollars pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football. Par ailleurs, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïla Sarr ont chacun écopé de deux matches de suspension pour comportement antisportif. Au total, ce sont 715 000 dollars que la Fédération sénégalaise de football doit verser à la CAF.

De son côté, le Maroc a également été sanctionné. 415 000 dollars d'amende à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour divers faits : comportement antisportif, comportement inapproprié des joueurs et des ramasseurs de balles. Sur le plan individuel, Achraf Hakimi a écopé d’un match de suspension, tandis qu’Ismaël Saibari a été suspendu pour trois matches et condamné à une amende de 100 000 dollars.

Enfin, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF concernant des violations présumées des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, imputées à la Fédération sénégalaise de football (FSF) à l’issue de la finale de la TotalEnergies CAN Maroc 2025.

