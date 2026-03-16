Football : la CAN 2025 enregistre une hausse de 61% des audiences

L’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), organisée au Maroc, a enregistré une hausse de 61% des audiences, selon la Confédération africaine de football (CAF).

Dans un communiqué publié lundi, l’instance se félicite d’une “croissance sans précédent” qui confirme “l’expansion” de la compétition à l’international.

La CAN marocaine s'est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 février 2026 et a été remportée par le Sénégal, au terme d'une finale contre le pays hôte.

Le succès d’audience de la CAN 2025, sponsorisée par TotalEnergies, serait notamment dû à une couverture renforcée en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

“Le Royaume-Uni et la France figurent parmi les territoires ayant contribué le plus significativement à cette progression des audiences,” grâce à la diffusion de la compétition sur des chaînes de télévision de premier plan, selon la CAF. Plus de trois millions de téléspectateurs ont ainsi suivi la finale de la CAN sur Channel 4 au Royaume-Uni.

La CAF souligne aussi l’importance de nouveaux accords de diffusion dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud, le Mexique ou la Colombie qui ont fait de la CAN 2025 l'édition “la plus largement diffusée de l’histoire de la compétition à l’échelle mondiale.”

Selon l’organisation, ces résultats placent la Coupe d'Afrique des Nations parmi les propriétés sportives avec la plus forte croissance au niveau mondial.