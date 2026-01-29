Maroc : la tendance inflationniste du prix de l'or inquiète

La hausse des prix de l’or sur les marchés internationaux réduit les marges de plusieurs bijoutiers et artisans.

Début janvier, le cours mondial de l’or dépassait les 5 000 dollars l’once, fait inédit. Permettant au marché noir de gagner du terrain. Au Maroc, de nombreux commerçants peinent à suivre le rythme et baissent les rideaux de leurs boutiques.

Volatilité des devises, craintes inflationnistes et tensions géopolitiques nourrissent cette augmentation selon des analystes.

''La hausse mondiale des prix de l'or est due à plusieurs facteurs, notamment l'offre et la demande, car nous observons que certains pays achètent de l'or en grandes quantités. Les facteurs stratégiques jouent également un rôle important, en particulier les tensions géopolitiques et le déclin du dollar américain au sein du système monétaire international. En raison de ces tensions, l'or est devenu une valeur refuge pour les investisseurs. Actuellement, son prix s'élève à environ 1 350 dirhams.'', explique Saad Kamar, trader.

Mais des experts financiers appellent à la prudence. Invitant les particuliers à se tenir informés des tendances du marché avant de réaliser d’importants investissements.