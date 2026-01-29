Polémique autour de la nationalité ghanéenne accordée à IShowSpeed

L’annonce du ministre des Affaires étrangères a rapidement enflammé l’opinion publique ghanéenne. Le streamer américain Darren Watkins, plus connu sous le nom d’IShowSpeed, s’est vu accorder la nationalité ghanéenne à l’issue de sa récente visite dans le pays.

Sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, les réactions ont été immédiates. Pour certains Ghanéens, cette décision représente un geste symbolique fort, saluant l’influence internationale du créateur de contenu et son rôle dans la promotion de l’image du Ghana à l’étranger.

Mais d’autres expriment de vives réserves. Des internautes dénoncent une procédure jugée trop rapide et s’interrogent sur les critères ayant conduit à l’octroi d’un passeport ghanéen à un ressortissant américain.

Plusieurs voix critiques estiment que cette décision crée un précédent et appellent à davantage de transparence dans les politiques de naturalisation. Entre fierté nationale et préoccupations institutionnelles, l’affaire IShowSpeed continue de diviser l’opinion publique ghanéenne.