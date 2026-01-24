Au Bénin, le Youtubeur IShowSpeed attire les foules

Le YouTuber américain IShowSpeed est accueilli par une foule enthousiaste à Cotonou lors d'une visite au Bénin, dans le cadre de sa tournée africaine qui le mène dans une quinzaine de pays et attire les foules à chaque étape.

"La visite d'IShowSpeed ici au Bénin peut apporter de la visibilité à des créateurs de contenu comme nous", explique Roméo Jules, un fan et aussi créateur de contenu. Jusqu'à présent, la tournée de la star de YouTube a été marquée par une course contre un guépard en Afrique du Sud, un match de football avec 100 enfants en Angola, une visite chez les Masaï au Kenya et la finale de la CAN au Maroc.

Le YouTuber américain IShowSpeed s'est rendu mercredi à Lagos, la capitale culturelle et économique du Nigeria. Il y a fêté son 21e anniversaire et ses 50 millions d'abonnés sur Youtube.

La tournée de la star de YouTube et Twitch a débuté le 29 décembre, traversant une quinzaine de pays africains. Il a commencé en Angola, puis il est passé par l’Afrique australe, la région des Grands Lacs, la Corne de l’Afrique, et le Maghreb. Le Youtubeur doit aussi se rendre au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Liberia. Son périple prendra fin le 26 janvier prochain.

Le magazine Rolling Stone l'a nommé « créateur le plus influent de 2025 », tandis que Forbes estime sa fortune à 20 millions de dollars.

IShowSpeed a commencé sa visite de Lagos au marché animé de Balogun, dans le quartier de Lagos Island, où la foule l'a interpellé et lui a demandé de l'argent.

"Que disent-ils ? On dirait qu'ils parlent anglais, mais un anglais différent", a remarqué l'influenceur, entouré de gardes du corps, en quittant rapidement le marché.

Au Freedom Park, situé sur le site d'une ancienne prison, il a savouré sa première bouchée de riz jollof avant de se rendre à la Nike Art Gallery, un lieu incontournable pour toutes les célébrités et personnalités politiques de haut rang qui viennent

L'étape béninoise a été marquée par la découverte et la mise en lumière du patrimoine culturel local. Le Youtubeur a partagé ce contenu en direct avec sa communauté en ligne. Du pied de la statue de Bio Guéra, au Monument de l’Amazone pour se rendre ensuite à Ouidah, ville historique et haut lieu de mémoire.