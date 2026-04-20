Anniversaire d'Africanews : le top 10 des vidéos les plus vues sur YouTube

Pour les 10 ans d'Africanews, nous vous dressons un classement de nos 10 vidéos ayant générés le plus de vues sur Youtube couvrant une belle diversité géographique et thématique : conflits au Sahel, crises politiques, migrations, et une note positive avec le Tempo Music de Pointe-Noire.

Par ordre de vues, voici le top 10 des vidéos d'Africanews ayant généré le plus de vues depuis les débuts de la chaine en avril 2016 :

Nord du Burkina : 39 morts dans l'attaque de Silgadji

Des jihadistes attaquent Silgadji, un village du nord du Burkina Faso. Les hommes sont séparés des femmes avant d'être exécutés. Le bilan, confirmé par le gouvernement burkinabè, s'élève à 39 morts. Une attaque que Ouagadougou qualifie de « lâche et barbare ».

RCA : impressionnant déploiement de la Minusca après des affrontements

Des tirs nourris éclatent dans le quartier sensible de PK5 à Bangui, provoquant la fuite de nombreux habitants. La Mission des Nations Unies en Centrafrique déploie un dispositif massif pour contenir les combats entre d'anciens rebelles Séléka.

Mali : 14 civils tués dans l'attaque d'un village peul

Dans la nuit du mercredi au jeudi, un village peul du centre du Mali est attaqué. Quatorze civils sont tués, selon un rapport de la Division des droits de l'homme de l'ONU. Une région meurtrie par des années de violences intercommunautaires, qui croyait avoir retrouvé une accalmie.

Côte d'Ivoire : accord accepté, retour des soldats mutins en caserne

Après quatre jours de tensions, les soldats mutins de Bouaké acceptent l'accord proposé par le gouvernement et regagnent leurs casernes. Les termes restent couverts par le secret défense, mais les porte-parole des mutins confirment avoir obtenu entière satisfaction.

Des migrants africains errent dans le désert entre la Tunisie et la Libye

Marchant jusqu'à l'épuisement, des migrants d'Afrique subsaharienne arrivent quotidiennement par centaines en Libye, après avoir été abandonnés à la frontière, en plein désert, par les forces de sécurité tunisiennes, selon leurs témoignages et ceux de gardes-frontières libyens

Le Sénégal sous le choc après le naufrage de migrants

Un nouveau naufrage endeuille le Sénégal et relance le débat sur les routes migratoires mortelles. Des centaines de familles dans l'attente de nouvelles, alors que des ONG tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur les traversées périlleuses au large des côtes africaines et européennes.

RDC : l'armée intensifie ses bombardements sur le M23

L'armée congolaise accentue la pression sur le mouvement rebelle M23 au nord de Goma, dans l'est de la RDC. Les FARDC multiplient les frappes sur les positions du groupe armé dans une région qui peine à trouver la paix depuis des années.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré rencontre les membres du cabinet

Lendemain de coup d'État. Ibrahim Traoré, nouveau homme fort du Burkina Faso, reçoit les secrétaires généraux des ministères pour poser les bases de son pouvoir. Un passage en revue de l'appareil d'État par un capitaine de 34 ans qui vient de renverser son prédécesseur.

Nigeria : près de 1 000 membres présumés de Boko Haram innocentés et libérés

983 détenus d'une prison militaire de Maiduguri retrouvent leur liberté après avoir été blanchis de tout lien avec Boko Haram. L'armée nigériane les confie aux autorités civiles pour leur réhabilitation, dans un geste inédit au cœur d'une insurrection jihadiste qui dure depuis plus de dix ans.

Congo : le Tempo Music, l'orchestre des enfants qui illumine Pointe-Noire

Dans le quartier populaire de Fond Tié-Tié à Pointe-Noire, des enfants font de la musique avec ce que la ville jette. Pots de peinture, couvercles, sacs de marché : le Tempo Music transforme les rebuts du quotidien en instruments. Une histoire de créativité, de dignité et de beauté née du rien.

Nous en profitons pour vous remercier pour votre fidélité tout au long de ces 10 années. Longue vie à Africanews !