IShowSpeed poursuit sa tournée africaine avec une étape au Ghana

Le streamer et YouTubeur américain IShowSpeed est dans la dernière ligne droite d’une tournée de 28 jours en Afrique visant à mettre en valeur la diversité culturelle du continent, souvent éclipsée par des images de pauvreté et de violence.

"J’ai fait tellement de choses incroyables dans ma vie", a-t-il déclaré lors d’une étape au Botswana. "Mais ce voyage est différent. Il m’a ouvert les yeux. L’Afrique n’est pas ce que je pensais."

La tournée, qui couvre 19 pays d’Afrique australe, orientale et du Nord, a débuté en Angola fin décembre. Il a assisté à la finale de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc le 18 janvier, puis s’est rendu au Sénégal, où il a célébré la victoire de l’équipe nationale de football avec les supporters, ainsi qu’au Nigeria, où il a dépassé les 50 millions d’abonnés sur YouTube et fêté son 21ᵉ anniversaire.

Lundi, il a visité le Ghana, goûtant au riz jollof, rencontrant un chef traditionnel et recevant un massage au musée du beurre de karité.

"Je suis de retour chez moi, il n’y a pas de meilleur sentiment", a déclaré le créateur de contenu, de son vrai nom Darren Watkins Jr., à son arrivée au Ghana, révélant que ses origines remontent à ce pays d’Afrique de l’Ouest. Il devrait arriver mardi en Namibie, probablement la dernière étape de la tournée.

Pour sa série Speed Does Africa, Watkins a diffusé ses aventures en direct sur YouTube. Dans des vidéos pouvant durer jusqu’à neuf heures, il a goûté des plats locaux, appris des danses traditionnelles et défié des athlètes, criant souvent d’enthousiasme. De grandes foules de ses fans l’ont suivi dans de nombreuses destinations.

Changer la perception de l’Afrique

Depuis le début de la tournée, des dizaines d’internautes afro-américains ont exprimé leur soutien dans des vidéos largement partagées.

Pape Seye, un habitant de Dakar âgé de 40 ans, a mis l'emphase sur la visite de Watkins à la Maison des Esclaves sur l’île de Gorée, symbole de la traite transatlantique qui a réduit en esclavage des millions d’Africains. , a-t-il déclaré."Les Américains, en particulier les Afro-Américains, doivent savoir que nos histoires sont liées, que nombre de nos ancêtres ont pu être déportés depuis Gorée".

D’autres critiques se sont montrés plus sceptiques. L’influenceuse béninoise Nelly Mbaa, connue en ligne sous le nom d’Afro Chronik, estime que Watkins incarne une attente occidentale selon laquelle les jeunes hommes noirs sont valorisés pour le spectacle plutôt que pour l’intellect.

Selon elle, il est suivi non pour son humour subtil, mais pour un personnage "absurde, exagéré et grotesque". "S’il abandonnait cette persona — les grimaces constantes, les cris et les propos controversés — son public disparaîtrait probablement", a-t-elle affirmé.

IShowSpeed compte plus de 50 millions d’abonnés sur YouTube, 45 millions sur Instagram et 47 millions sur TikTok.

Il a bâti sa notoriété sur des réactions bruyantes, exagérées et parfois agressives, devenues sa marque de fabrique, mais qui ont aussi suscité la controverse. En 2022, il a été banni de compétitions professionnelles de jeux en ligne après une sortie sexiste contre une joueuse, et brièvement suspendu de YouTube pour avoir montré du contenu sexuel dans un jeu vidéo.