Zambie : le FMI approuve la dernière revue de prêt

Le Fonds monétaire international a achevé mercredi le sixième et dernier examen de l'accord de facilité élargie de crédit (FEC) pour la Zambie.

L'institution ouvre ainsi la voie à un décaissement immédiat d'environ 190 millions de dollars.

Ce pays d'Afrique australe avait conclu en 2022 un accord de financement de 1,3 milliard de dollars avec le FMI afin de soutenir son économie alors qu'il sortait d'un défaut de paiement sur sa dette, un montant ensuite porté à 1,7 milliard de dollars.

Les résultats du programme ont été globalement satisfaisants, selon le FMI, malgré quelques retards dans la mise en œuvre des conditions structurelles.

Tous les critères de performance quantitatifs (QPC) et les objectifs indicatifs (IT) fixés pour fin juin 2025 ont été atteints, à l'exception des indicatifs concernant les réserves internationales nettes et ceux relatif au règlement des arriérés de paiement.

Huit des dix-neuf critères de référence structurels (SB) ont été atteints, et six autres SB ont été réalisés avec des retards. La soumission au Parlement de la loi révisée sur les services bancaires et financiers (BFSA), largement alignée sur les normes internationales, a satisfait à la condition préalable fixée pour cet examen. Le Conseil d'administration a également accordé une dérogation pour le non-respect du QPC sur les réserves internationales nettes à la fin juin 2025.