Royaume-Uni : l’ex-présidente nigériane de l’OPEP jugée pour corruption

Les procureurs britanniques ont accusé mardi Diezani Alison-Madueke, ancienne ministre nigériane du Pétrole et première femme à avoir présidé l’OPEP, d’avoir mené une « vie de luxe » financée par des pots-de-vin, lors de l’ouverture de son procès à Londres.

Âgée de 65 ans, Alison-Madueke a comparu devant la Cour royale de Southwark. Elle est poursuivie pour plusieurs faits présumés de corruption commis entre 2011 et 2015, période durant laquelle elle occupait le poste de ministre des Ressources pétrolières sous la présidence de Goodluck Jonathan. Selon l’accusation, des personnes intéressées par l’obtention de « contrats pétroliers et gaziers lucratifs » avec la société pétrolière publique nigériane auraient accordé à la ministre d’importants avantages financiers ou matériels.

« En tant que ministre, elle n’aurait pas dû accepter des avantages de la part de personnes menant des activités extrêmement lucratives avec des entités publiques », ont souligné les procureurs. Diezani Alison-Madueke est notamment accusée d’avoir bénéficié de paiements et de cadeaux provenant de personnes liées aux groupes Atlantic Energy et SPOG Petrochemical, qui auraient obtenu des contrats avec la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) ou ses filiales.

Parmi les avantages évoqués figurent 100 000 livres sterling en espèces (environ 137 000 dollars), des véhicules avec chauffeur, des vols en jet privé vers le Nigeria, ainsi que le financement de travaux de rénovation et de frais de personnel dans plusieurs propriétés londoniennes. L’accusation mentionne également le paiement des frais de scolarité de son fils, des achats dans des enseignes de luxe telles que Harrods et Louis Vuitton, ainsi que d’autres déplacements en jet privé.

Ancienne présidente de l’OPEP entre 2014 et 2015, Alison-Madueke a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires à l’international, notamment aux États-Unis. Au Nigeria, plusieurs de ses propriétés, évaluées à plusieurs millions de dollars, ont été saisies en 2017. La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a confirmé que plusieurs affaires restaient en cours à son encontre.

Arrêtée une première fois à Londres en octobre 2015, l’ancienne ministre est en liberté sous caution. Elle nie l’ensemble des accusations. En 2023, l’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA) avait déclaré soupçonner Alison-Madueke d’avoir abusé de son pouvoir pour obtenir des récompenses financières en échange de l’attribution de contrats de plusieurs millions de livres sterling.

Deux autres personnes, Doye Agama, son frère, et Olatimbo Ayinde, sont également poursuivies pour corruption dans cette affaire. Selon l’accusation, les trois prévenus résidaient au Royaume-Uni au moment des faits présumés. La juge Justine Thornton a indiqué espérer que le procès s’achèvera d’ici le 24 avril.