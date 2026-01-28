Le streamer afro-américain IShowSpeed reçoit la nationalité ghanéenne

Le Ghana a accordé la citoyenneté américaine au streamer IShowSpeed, a annoncé le ministre des Affaires étrangères du pays, alors que l'influenceur termine une tournée d'un mois en Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa, a déclaré lundi dans un message publié sur X qu'après "confirmation des liens indéniables entre IShowSpeed et le Ghana", son gouvernement "a approuvé la délivrance d'un passeport ghanéen à IShowSpeed".

"Continuez à faire la fierté de notre grande nation, le Ghana, et de notre cher continent africain. Le Ghana vous célèbre", a déclaré le ministre.

IShowSpeed, Afro-Américain de 21 ans né à Cincinnati, dans l'Ohio, sous le nom de Darren Jason Watkins Jr., est l'un des influenceurs les plus suivis de la planète. Il a atteint les 50 millions d'abonnés sur YouTube ce mois-ci, le magazine Rolling Stone l'a nommé créateur le plus influent de 2025 et Forbes estime sa fortune à 20 millions de dollars.

La tournée de la star de YouTube et Twitch, qui a débuté le 29 décembre, l'a conduit dans 20 pays, où il a montré à ses dizaines de millions d'abonnés une autre facette de l'Afrique en visitant une mine de diamants au Botswana, en découvrant la riche cuisine éthiopienne et en assistant à la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football au Maroc.

Les abonnés à sa chaîne ont suivi avec passion sa couverture du continent, certains Afro-Américains publiant des vidéos émouvantes dans lesquelles ils affirment qu'IShowSpeed leur a ouvert les yeux sur une vision complètement différente de l'Afrique, loin des clichés télévisés de pauvreté et de violence sans fin.