IShowSpeed atteint 50 millions d’abonnés lors de son voyage au Nigeria

Le YouTuber américain IShowSpeed a marqué un nouveau record en atteignant 50 millions d’abonnés sur sa chaîne, lors de son passage à Lagos, dans le cadre de sa tournée africaine. Une performance symbolique, puisqu’elle coïncide avec son 21e anniversaire.

Depuis le 29 décembre, IShowSpeed, star de YouTube et Twitch, traverse une quinzaine de pays africains, attirant des foules enthousiastes à chaque étape. Rolling Stone l’a d’ailleurs sacré créateur le plus influent de 2025 , tandis que Forbes estime sa fortune à 20 millions de dollars.

À Lagos, capitale économique et culturelle du Nigeria, son arrivée a été mouvementée. Dès son passage au marché de Balogun, sur l’île de Lagos, il a été assailli par des fans On dirait qu’ils parlent anglais, mais un anglais différent , a-t-il réagi, visiblement surpris, avant de quitter les lieux sous bonne escorte.

Immersion dans la culture locale

Entre deux étapes, IShowSpeed a exploré les richesses de la ville : dégustation d’un riz jollof épicé au Freedom Park (ancienne prison transformée en lieu culturel), puis visite de la Nike Art Gallery, un passage obligé pour les célébrités et personnalités de passage à Lagos.

Pour Stephen Oluwafisayomi (alias Stevosky), YouTuber nigérian de 24 ans, sa démarche va au-delà du divertissement : Il met en lumière la culture, les échanges et les différences. Son but ? Montrer aux Américains que l’Afrique est une destination à découvrir.

Vers 18 heures locales, alors que son convoi s’arrêtait en bord de route, IShowSpeed a suivi en direct l’atteinte du cap des 50 millions d’abonnés. Pour fêter ça, il a plongé son visage dans un gâteau, sous les acclamations.

Karim Jari, lycéen de 18 ans rencontré à la Nike Art Gallery, salue son impact : Même s’il a parfois montré des aspects négatifs, cela peut inciter les gens à s’impliquer, que ce soit en créant des entreprises ou en soutenant des projets locaux.

Parcours hors norme

Né Darren Jason Watkins Jr. à Cincinnati, IShowSpeed a commencé il y a 10 ans avec des vidéos de gaming, avant de se spécialiser dans les voyages. Son tour d’Afrique a déjà été rythmé par des expériences uniques :