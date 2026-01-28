France : décès de l'actrice sénégalaise Halima Gadji

L'actrice et mannequin sénégalaise Halima Gadji est décédée des suites d'une maladie en France, a annoncé lundi soir l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Elle était surtout connue pour son rôle de Marième Dial dans la populaire série télévisée sénégalaise Mistress of a Married Man, une émission qui a suscité la controverse mais a attiré un large public.

Plus tôt dans la journée de lundi, Halima Gadji avait publié sur Facebook un message concernant le casting de la deuxième saison de Nouvelle Reine, une émission de téléréalité diffusée sur Canal+ Afrique, encourageant les jeunes femmes à postuler.

Née en 1989 à Dakar, Halima Gadji était la fille d'un père sénégalais et d'une mère marocaine et algérienne. Elle a commencé le mannequinat à l'âge de 15 ans, puis a poursuivi une carrière d'actrice, de consultante en mode, de mannequin et d'entrepreneuse.