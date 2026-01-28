Disparition d’Halima Gadji : le Sénégal rend hommage à son étoile

L’actrice sénégalaise Halima Gadji est décédée en France des suites d’un malaise, a annoncé l’Agence de presse sénégalaise dans la nuit de lundi à mardi. Elle avait 35 ans.

Connue du grand public pour son rôle de Marième Dial dans la série Maîtresse d’un homme marié, Halima Gadji avait marqué l’audiovisuel africain. Cette production, malgré les polémiques qu’elle a suscitées, avait rencontré un large succès et permis à l’actrice de se faire connaître sur le continent.

Quelques heures avant sa disparition, elle avait publié un message sur sa page Facebook concernant le casting de la saison 2 de Nouvelle Reine, une téléréalité diffusée sur Canal+ Afrique, invitant les jeunes femmes à tenter leur chance.

Née en 1989 à Dakar, entre les quartiers de la Médina et de Sacré-Cœur, d’un père sénégalais et d’une mère marocaine algérienne, Halima Gadji était actrice, mannequin, consultante mode et entrepreneuse. Elle avait débuté les castings dès l’âge de 15 ans, animée par la volonté de vivre de son art.

Sa disparition a suscité de nombreuses réactions au Sénégal et au-delà.

« C’est assez choquant parce que c’est quelqu’un qui représentait beaucoup l’Afrique et aussi la femme. Elle se battait aussi pour la santé mentale », confie Mouhamed Cheril Semou, citoyen sénégalais.

« Quand elle jouait dans une série, elle s’y mettait à fond. On voyait qu’elle savait jouer son rôle. C’était vraiment une grande actrice. » souligne Thiaba Diallo étudiante et admiratrice de la comédienne.

Halima Gadji laisse derrière elle une carrière riche et variée et un souvenir marquant dans le paysage audiovisuel africain, tant pour son talent que pour son engagement.