Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

CAN 2025 : la fédération séngéalaise de football ne fera pas appel des sanctions

Les supporters célèbrent la victoire de l'équipe sénégalaise de football lors de la Coupe d'Afrique des nations, à Dakar, au Sénégal, le mardi 20 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
Misper Apawu/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Autres medias

Sénégal

Si le gouvernement sénégalais a annoncé, plus tôt dans la semaine, vouloir faire appel des sanctions prises contre le sélectionneur Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football (FSF), elle, a pris un autre chemin.

Dans un communiqué publié le 31 janvier, l’instance a annoncé qu’elle ne ferait pas appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre et contre Pape Thiaw, Ismaila Sarr et Illiman Ndiaye.

Ces sanctions concernent les événements survenus lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.