CAN 2025 : la fédération séngéalaise de football ne fera pas appel des sanctions

Sénégal
Si le gouvernement sénégalais a annoncé, plus tôt dans la semaine, vouloir faire appel des sanctions prises contre le sélectionneur Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football (FSF), elle, a pris un autre chemin.
Dans un communiqué publié le 31 janvier, l’instance a annoncé qu’elle ne ferait pas appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre et contre Pape Thiaw, Ismaila Sarr et Illiman Ndiaye.
Ces sanctions concernent les événements survenus lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc.
Aller à la video
Ligue des champions : Mo' Salah de nouveau buteur avec Liverpool
Aller à la video
Football : décès du père du capitaine nigérian Wilfred Ndidi
01:57
Sénégal : Sonko au Maroc pour diffuser les tensions après la CAN 2025
01:00
Mondial 2026 : le "FIFA pass" ne garantit pas les visas pour les USA
00:55
Union africaine : sanctions levées contre la Guinée
01:01
CAN 2025 : Mohammed VI appelle à la fraternité après une finale "tendue"