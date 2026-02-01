CAN 2025 : la fédération séngéalaise de football ne fera pas appel des sanctions

Si le gouvernement sénégalais a annoncé, plus tôt dans la semaine, vouloir faire appel des sanctions prises contre le sélectionneur Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football (FSF), elle, a pris un autre chemin.

Dans un communiqué publié le 31 janvier, l’instance a annoncé qu’elle ne ferait pas appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre et contre Pape Thiaw, Ismaila Sarr et Illiman Ndiaye.

Ces sanctions concernent les événements survenus lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc.