Nigéria : plusieurs officiers jugés pour tentative de coup d’Etat

Au Nigeria, plusieurs officiers de l'armée seront jugés pour avoir prétendument planifié le renversement du président Bola Tinubu l'année dernière.

L'information vient de l'état-major du pays qui s'est exprimée lundi, reconnaissant ainsi l'existence d'un complot que le gouvernement avait initialement nié. En octobre, l'armée avait déclaré que 16 officiers avaient été arrêtés pour « problèmes de discipline ».

Malgré les démentis officiels, des sources au sein du gouvernement et des forces de défense évoquaient plutôt des raisons de tentative de coup d'État. Un putsch qui, selon les observateurs, aurait mis fin à un quart de siècle de démocratie dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

« Les Forces armées nigérianes (AFN) souhaitent informer le grand public que l'enquête sur cette affaire est terminée », a déclaré lundi dans un communiqué le major-général Samaila Uba, porte-parole du quartier général de la Défense. « Les conclusions ont permis d'identifier un certain nombre d'officiers soupçonnés d'avoir comploté pour renverser le gouvernement », a-t-il déclaré. « Ceux qui doivent répondre de leurs actes seront officiellement traduits devant un tribunal militaire compétent pour y être jugés. »

Aucune date n'a été fixée pour les procès. Selon des experts juridiques, les officiers pourraient être condamnés à la peine de mort s'ils sont reconnus coupables. Peu après avoir démenti le complot présumé, M. Tinubu a remanié les hauts responsables militaires du pays. Un haut responsable de l'administration avait alors déclaré à l'AFP : « Normalement, quand une telle chose se produit, cela signifie qu'il y a une faille dans les services de renseignement. Aucun dirigeant ne l'accepterait. »

Le général Christopher Musa a été démis de ses fonctions de chef d'état-major de la défense lors de ce remaniement, mais il est depuis revenu en tant que ministre de la Défense. - Démentis du gouvernement - Ce pays d'Afrique de l'Ouest a connu plusieurs coups d'État militaires au cours de son histoire et a passé une grande partie du XXe siècle sous le régime d'une junte après son indépendance de la Grande-Bretagne. Il est passé à un régime civil en 1999 et dispose depuis lors d'un gouvernement démocratique.

Les premiers indices de cette affaire ont été rendus publics lorsque le quartier général de la défense nigériane a publié une déclaration le 4 octobre sur l'arrestation de 16 officiers, pour des cas d'indiscipline et de stagnation professionnelle présumée. Des informations faisant état d'un coup d'État déjoué ont ensuite été publiées dans la presse nigériane.

Les informations concernant le complot présumé ont été éclipsées par les démentis catégoriques du gouvernement et par la crise diplomatique qui a secoué le pays lorsque le président américain Donald Trump a critiqué le Nigeria pour ne pas en faire assez pour protéger les chrétiens contre les violences.

L'armée nigériane mène une longue lutte contre l'insurrection de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest dans le nord-est du pays. Si les violences ont diminué depuis leur pic il y a dix ans, les attaques se poursuivent, notamment des assauts meurtriers contre des bases militaires, sans qu'une issue ne semble se profiler. Les analystes ont mis en garde contre une recrudescence de la violence en 2025, tandis que les soldats se sont parfois plaints de salaires impayés et de mauvaises conditions de vie.

L'armée est également sollicitée sur d'autres fronts, notamment pour lutter contre des gangs armés connus sous le nom de « bandits » dans le nord-ouest, qui kidnappent des personnes pour obtenir des rançons, et contre des séparatistes dans le sud-est. Les États-Unis ont depuis lancé des frappes conjointes contre les militants de l'État islamique au Sahel dans le nord-ouest et se sont engagés à renforcer le partage de renseignements afin d'aider le Nigeria à mener des frappes aériennes dans tout le nord.