Soudan : rendre Khartoum plus verte, l'initiative de jeunes bénévoles

Alors que la guerre fait rage dans la région sud du Kordofan, Khartoum entame une lente transformation.

Les routes principales ont été dégagées et des grues ponctuent désormais l'horizon d'une capitale marquée par la guerre entre les Forces de soutien rapide et l'armée. Dans cet élan de reconstruction, l’initiative Green Khartoum s’est fixé un objectif ambitieux : redonner vie aux espaces urbains meurtris par des années de violences.

L'initiative a commencé par des questions telles que « Pourquoi n'avons-nous pas d'arbres fruitiers au Soudan ? Pourquoi ces arbres ne poussent-ils pas dans nos rues et nos quartiers ? » Ces questions ont été présentées sous forme d'initiative sur les réseaux sociaux, et l'initiative a été très bien accueillie par les jeunes, explique Mugtaba Montaser, Fondateur de l'initiative « Green Khartoum ».

L'ONU estime que la reconstruction des infrastructures coûtera au moins 350 millions de dollars. les sites de reconstruction, promettant un retour rapide à la vie normale. Les sièges du gouvernement, y compris le secrétariat général et les bureaux du cabinet, ont été rénovés. Mais de nombreux ministères restent abandonnés.

L’objectif de Green Khartoum planter 1 000 arbres autour de la capitale afin de lui redonner son éclat d’avant-guerre. L’équipe de Mugtaba Montaser n’en est pas à sa première action : ses membres ont notamment participé au nettoyage et à la réhabilitation de l’université de Khartoum après le départ des paramilitaires.