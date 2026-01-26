Soudan : l'industrie aurifère mise à mal par trois ans de conflit

L'industrie aurifère du Soudan,a subi de graves revers après près de trios ans de conflit armé.

Les dégâts causés aux infrastructures et l'effondrement des relations commerciales, a mis à mal l'industrie pourtant vitale pour le pays qui est à l’origine l’un des principaux producteurs et exportateurs d'or d’Afrique.

« Le marché actuel est extrêmement difficile. C'est un coup dur pour le secteur aurifère. », a expliqué Mohammed Al-Sawakni, directeur de l'Association de l'industrie aurifère de l'État de la mer Rouge.

Les combats acharnés qui font rage dans une grande partie du pays ont gravement endommagé les infrastructures essentielles, notamment les routes, l'approvisionnement en électricité et les installations minières, ce qui paralyse la production et les exportations.

L'exploitation aurifère au Soudan reste largement traditionnelle. Depuis le début du conflit, l'insécurité a entraîné une forte baisse de la production, et une partie de l'or du pays a été exportée clandestinement par des voies illégales.

Les Émirats arabes unis (EAU) étaient autrefois le principal marché d'exportation de l'or soudanais. Cependant, à la suite du déclenchement du conflit armé au Soudan, les relations entre les deux pays se sont rapidement détériorées après que le Soudan a accusé les EAU de soutenir les Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire. En mai 2025, le Soudan a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec les EAU. Trois mois plus tard, les EAU ont réagi en interdisant les vols soudanais et en suspendant le chargement et le déchargement des marchandises liées au Soudan dans leurs ports, coupant ainsi de facto le commerce bilatéral et les échanges économiques.

« Les Émirats arabes unis sont l'un des marchés et centres commerciaux les plus importants du Moyen-Orient pour l'or. Il ne sera pas facile pour le Soudan de trouver d'autres marchés. », a indiqué Ahmed Omar Khojali, économiste soudanais.

La transformation et le commerce de l'or ont également été perturbés. La pénurie de matières premières a conduit certaines raffineries à réduire leur activité ou à fermer, et les petits ateliers et les commerçants de détail ont du mal à rester à flot. Parallèlement, la baisse visible du volume des échanges d'or a réduit les marges bénéficiaires des négociants.