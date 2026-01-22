Soudan : près de trois ans de guerre et un conflit qui s'internationnalise

Alors que la guerre au Soudan dure depuis près de trois ans, les organisations humanitaires ont averti mercredi que le pays avait un besoin urgent d'aide supplémentaire, d'un engagement international plus fort et que le conflit prenne fin.

« Il faut reconnaître que le Soudan est un problème négligé par la communauté internationale, complètement négligé, et je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile, mais de deux hommes qui se battent pour le pouvoir, et nous essayons de résoudre ce problème, mais malheureusement, cela nécessite le soutien international, et nous avons donc besoin que la communauté internationale mette fin à la mauvaise influence de cette guerre. », a expliqué Hanin Ahmed, Emergency Response Rooms of Sudan (ERR).

Lors d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos, le président de l'International Rescue Committee, David Miliband, a comparé la crise au Soudan au désordre mondial, la guerre s'étant internationalisée et les morts parmi les civils dépassant celles parmi les combattants : « Je pense que nous devons comprendre que la crise au Soudan est un avatar de ce que j'appellerais le nouveau désordre mondial. Le président Macron a déclaré hier que 60 conflits sont en cours dans le monde et il a raison. Le Soudan se distingue avant tout par son ampleur, avec 33 millions de personnes dans le besoin humanitaire, il est en tête de la liste des urgences surveillées par l'International Rescue Committee. », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Hanin Ahmed, responsable de l'initiative d'aide locale Emergency Response Rooms of Sudan, a déclaré que la situation humanitaire se détériorait dans tout le pays, y compris dans les zones non contrôlées par les Forces de soutien rapide, citant l'insécurité alimentaire, le manque de revenus dû à la perte prolongée d'emplois et les épidémies.

Le conflit entre l'armée et les Forces de soutien rapide paramilitaires dure depuis avril 2023.

La semaine dernière, des fournitures humanitaires sont arrivées à El-Fasher, dans le nord du Darfour, marquant la première livraison depuis le siège de la ville. Les récentes violences ont déplacé plus de 8 000 personnes, et des accusations de crimes de guerre ont été portées contre les deux camps.